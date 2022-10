Barça e Atlético caem, Liverpool segue em frente

Vasco Samouco Hoje às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Pela segunda época consecutiva, o Barcelona confirma que já não é o colosso de outros tempos e volta a falhar os oitavos de final da Liga dos Campeões. O Barça foi derrotado, sem contestação, pelo Bayern Munique (0-3), mas a eliminação havia ficado definida horas antes, devido à vitória do Inter de Milão sobre o Plzen (3-0).

Assim, é a equipa italiana, como segunda classificada, que acompanha o campeão alemão no Grupo C rumo à próxima fase, enquanto o Barça será despromovido à Liga Europa.

O dia foi desolador para o futebol espanhol, que ainda viu o Atlético de Madrid ficar sem hipóteses de apuramento, depois do 2-2 na receção ao Leverkusen. João Félix entrou aos 87 minutos e Carrasco falhou um penálti aos 90+9, assinalado pelo VAR depois de o jogo ter acabado....

PUB

Para além do Inter de Milão, também o Liverpool confirmou a presença na próxima fase. Frente ao Ajax, os "reds" precisavam de empatar, mas venceram por 0-3, com Darwin a marcar o segundo golo, já na segunda parte.

O líder deste Grupo A é o imparável Nápoles, que somou a quinta vitória (3-0 ao Rangers).

No Grupo D, ficou tudo para decidir na última jornada, com as quatro equipas na luta. O Frankfurt estava em risco, mas bateu o Marselha (2-1) e discutirá a qualificação em Alvalade.