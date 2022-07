"Barça" estreia Lewandowski e bate Real Madrid com golaço de Raphinha

JN/Agências Hoje às 11:58 Facebook

Um grande golo do internacional brasileiro Raphinha valeu ao FC Barcelona uma vitória por 1-0 sobre o rival Real Madrid, num particular em que os catalães estrearam o polaco Robert Lewandowski.

Aos 12 minutos, o ex-portista Éder Militão fez um mau passe numa saída de bola para o ataque, colocando-a no ex-jogador do Vitória de Guimarães e do Sporting, que marcou de pé esquerdo, de fora da área, sem hipóteses para Courtois.

DE LEVANTAR O ESTÁDIO, RAPHINHA! #sporttvportugal #fcbarcelona #barcelona #barça #realmadrid #Raphinha pic.twitter.com/PnYl1J9ABC - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 24, 2022

Em Las Vegas, Lewandowski, contratado ao Bayern Munique, foi a grande novidade no onze de Xavi Hernanández, tendo jogado a primeira parte.

O central dinamarquês Christensen e o avançado brasileiro Raphinha, contratados ao Chelsea e ao Leeds, respetivamente, também foram titulares, enquanto Franck Kessié, proveniente do AC Milan, entrou na segunda parte.

Na equipa titular do Real Madrid, campeão europeu e espanhol em título, destaque para as presenças do francês Aurélien Tchouaméni (ex-Mónaco) e do alemão Antonio Rüdiger (ex-Chelsea).