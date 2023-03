Barça quer regresso de Messi e está em contacto com o jogador

JN Hoje às 16:28 Facebook

Rafael Yuste, vice presidente do Barcelona, tem fé no regresso de Messi: "Estamos em contacto com ele e ficaríamos encantados se regressasse".

"Leo e a sua família sabem do carinho que temos por eles. Participei nas negociações que infelizmente ditaram a saída do clube e tenho essa pedra no sapato. Adoraria que ele voltasse e tenho a certeza que muitos adeptos partilham as minhas palavras. Acredito que as histórias da vida devem terminar bem e é por isso que temos contactos com Messi, claro", afirmou, numa apresentação institucional do clube.

Em fim de contrato, Messi cumpre a sua segunda temporada no Paris Saint-Germain e está, acrescentou o responsável, recetivo a voltar à Catalunha. "Leo é apaixonado pelo Barça e pela cidade de Barcelona. Acho que o destino tornará isso possível. Vamos ver se podemos tê-lo novamente".

Devido a obstáculos relacionados com o teto salarial e obstáculos financeiros, o Barcelona não conseguiu, em agosto de 2021, apresentar uma proposta de renovação ao atleta, que acabou por sair para França.

Um futuro entendimento passa por chegar a acordo com Javier Tebas, presidente da liga espanhola. "Faltam dois meses para conseguirmos apresentar um plano de viabilidade, de tesouraria e de receitas. Se todas as condições estiverem reunidas, pode regressar", acrescentando que deseja também evitar quaisquer conflitos com o PSG.