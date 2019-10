Barça varre Sevilha de Lopetegui

Ontem às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Três golos em oito minutos mais o remate da ordem de Lionel Messi. O Barcelona passou a brincar pelo Sevilha (4-0) e subiu ao segundo lugar da liga espanhola, a dois pontos do arqui-rival Real Madrid.

O Sevilha chegou ao jogo da oitava jornada, disputado nesta noite de domingo, no Camp Nou, em igualdade pontual com o Barcelona. Com Julen Lopetegui aos comandos, no banco de suplentes, e outros três ex-dragões no campo (Diego Carlos, Fernando e Oliver) e ainda com outros dois, Carriço e Nolito, com rasto na liga portuguesa, a equipa da Andaluzia ainda tentou bater o pé ao campeão, mas rapidamente se viu ultrapassada.

Em três penadas, em apenas oito minutos, o Barcelona resolveu a questão, ainda na primeira parte, com os golos de Luis Suárez (27), Arturo Vidal (32) e Ousmane Dembelé (35). Já no segundo tempo, Lionel Messi completou a festa catalã e fixou o 4-0 (78), com o primeiro do contador pessoal nesta temporada. O argentino fez o centésimo golo de fora da área pelo Barcelona e tornou-se, de passagem, no primeiro a marcar em 16 épocas seguidas da liga espanhola neste século.

Muito ríspido e com oito cartões amarelos (cinco para jogadores do Barça), o jogo não terminou sem duas expulsões, de vermelho direto, a dois jogadores da casa, Ronald Araújo (87) e Dembelé (90).