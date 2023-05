Barcelona afasta Óquei de Barcelos e marca encontro com o F. C. Porto

Rui Almeida Santos Hoje às 23:09 Facebook

O Barcelona venceu o Óquei de Barcelos por 5-3, após prolongamento, e vai defrontar o F. C. Porto, que afastou o Benfica no jogo que abriu a final 8, nas meias-finais da Liga dos Campeões.

Apesar de não ter tido golos, a primeira parte do duelo ibérico contou com várias oportunidades, a maior parte das quais junto da baliza de Conti Acevedo, que se mostrou intransponível.

O Barcelona dispôs das ocasiões mais flagrantes, com uma bola no ferro, por Alabart, e um penálti desperdiçado, por João Rodrigues, mas também passou por alguns momentos de aperto causados por um Óquei de Barcelos batalhador e audaz sempre que encontrava uma via para a baliza defendida por Sergi Fernández.

Os catalães lá conseguiram ultrapassar a oposição de Conti ao minuto 5 da segunda parte, num contra-ataque bem desenhado entre Pau Bargalló e Hélder Nunes, finalizado pelo espanhol.

No entanto, no lance imediatamente seguinte, os minhotos anularam a desvantagem com um golo de Alvarinho.

O campeão espanhol não acusou o toque e voltou a adiantar-se poucos minutos depois, pelo português João Rodrigues, com uma excelente finalização no coração da área barcelense.

Numa fase em que o Barça parecia mais confortável, Vieirinha sacou um coelho da cartola e repôs a igualdade com um remate do meio do rinque.

No prolongamento, os minhotos tornaram a ver-se em desvantagem, quando João Rodrigues bisou, no arranque da segunda parte, mas conseguiram anulá-la novamente, agora por Danilo Rampulla.

Porém, João Rodrigues tornou a marcar à entrada do último minuto do tempo extra, decidindo o encontro. O Barça ainda fez o 5-3, por Hélder Nunes, que rematou para a baliza deserta quando a equipa portuguesa atuava sem o guarda-redes.

Esta sexta-feira disputam-se os restantes dois jogos dos quartos de final da Champions. Às 18 horas defrontam-se Trissino e Oliveirense, com o duelo luso entre Sporting e Valongo a arrancar às 21 horas.

Barcelona 5 - 3 Óquei de Barcelos (após prolongamento)

Barcelona: Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Hélder Nunes (1), Pau Bargalló (1) e João Rodrigues (3) - cinco inicial - Carles Grau, Joan Pascual, Sergi Panadero, Marc Grau e Sergi Llorca

Treinador: Eduard Castro

Óquei de Barcelos: Conti Acevedo, Danilo Rampulla (1), Luís Querido, Vieirinha (1) e Alvarinho (1) - cinco inicial - Joka, Zé Pedro, André Centeno, Dario Giménez e Miguel Rocha

Treinador: Paulo Freitas

Local: Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo

Árbitros: Claudio Ferraro e Marco Rondina (Itália)

Ao intervalo: 0-0