Barcelona ainda está em choque e chora por Messi

A cidade catalã vive um momento igual às condições meteorológicas que afetam, nesta terça-feira, toda a região. O tempo está cinzento como os olhos dos adeptos que ainda choram pelo craque argentino.

Com condições de tempo instáveis, poucas pessoas estavam, esta terça-feira, na loja oficial do Barcelona, em pleno Camp Nou, onde logo à noite (20 horas, TVI) o Benfica joga a permanência na Liga dos Campeões. Ainda assim, viam-se alguns adeptos encarnados, já vestidos a rigor para o duelo de hoje, e outros do Barcelona. Além do espaço comercial, dividiam-se entre a compra de bilhetes para o jogo, para o museu, e também para a pista de gelo do clube, agora muito frequentada. Apesar das atrações, há um sentimento de desilusão generalizado no clube neste momento, que é impossível apagar.

Para os simpatizantes dos blaugrana, esta não é uma época igual às outras. A equipa arrasta-se na Liga espanhola (ocupa o sétimo lugar), luta pela qualificação para os oitavos de final na Champions, e ainda chora, todos os dias, a partida de Messi. O craque argentino saiu no verão para o Paris Saint-Germain por causa dos problemas financeiros do clube catalão e deixou um enorme vazio ainda por preencher.