Barcelona, Ajax e Nápoles goleiam

JN/Agências Ontem às 23:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Barcelona, Ajax e Nápoles, surpreendente vencedor frente ao Liverpool por 4-1, conseguiram os resultados mais dilatados desta quarta-feira na Liga dos Campeões, em dia de vitória histórica do Sporting na Alemanha.

O grupo A ficou marcado pelas goleadas impostas por Ajax e Nápoles, esta especialmente inesperada, já que infligida ao finalista derrotado da última edição da Champions e um dos mais históricos emblemas de Inglaterra.

O Nápoles, atual segundo da Liga italiana, teve no polaco Piotr Zielinski a sua figura chave, com dois golos (aos cinco, de grande penalidade, e 47) e ainda a assistência para o golo do camaronês Zambo Anguissa (31). O outro golo foi do argentino Giovanni Simeone (44).

PUB

Esta quarta-feira, com o português Diogo Jota a começar como suplente e a entrar aos 63 minutos, o Liverpool só chegou ao golo aos 49, através do colombiano Luis Díaz, antigo goleador do F. C. Porto. Outro português esteve em campo - Mário Rui, defesa do Nápoles, que a partir dos 74 foi lançado no jogo para segurar a vantagem.

Menos surpreendente foi o 4-0 do Ajax ao Rangers, até porque os neerlandeses já estiveram muito concretizadores na edição do ano passado. Os golos foram do mexicano Edson Alvaréz (17), de Steven Berghuis (32), o ganês Mohamed Kudus (33) e de Steven Bergwjin (80).

No outro jogo do grupo B, do F. C. Porto, o costa-marfinense Loubadhe Sylla deu a vitória ao Club Brugge sobre o Bayer Leverkusen, fazendo o único golo da partida, aos 42 minutos.

A maior goleada da jornada registou-se no grupo C, com o Barcelona a "destroçar" o Viktoria Plzen por 5-1, com hat-trick de Robert Lewandowski. O polaco marcou aos 34, 45+3 e 63. O costa-marfinense Francis Kessié (13) e Ferran Torres (71) fizeram os outros golos dos catalães. Claramente uma das equipas mais fracas do torneio, a formação checa só marcou aos 44, através de Jan Sykora.

A viver a primeira época depois da saída de Lewandowski, o Bayern continua a dar-se bem e foi ganhar a Milão, ao campo do Inter, por 2-0. Leroy Sané fez o primeiro dos dois golos, aos 25, e as coisas complicaram-se ainda mais para o Inter, com o autogolo de Danilo D'Ambrosio, aos 66.

Em Londres, o Tottenham aproveitou bem a superioridade numérica na segunda parte (expulsão do antigo portista Mbemba, aos 47 minutos) e derrotou o Marselha por 2-0.

O brasileiro Richarlison bisou, aos 76 e 81, perante os gauleses, por quem o português Nuno Tavares foi titular no meio-campo.