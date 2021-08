Barcelona apaga imagem de Messi e Paris estende-lhe a passadeira

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Em Barcelona, os funcionários do clube estão a retirar as imagens de Messi no estádio. Por outro lado, em Paris o Parque dos Príncipes estendeu uma passadeira vermelha para a chegada do argentino.

A chegada de Messi a Paris para se tornar jogador do PSG está iminente. Na capital francesa, os responsáveis do clube no Parque dos Príncipes, estádio da equipa, estenderam uma passadeira vermelha para a apresentação do argentino. Dezenas de adeptos estão presentes nas imediações do recinto desportivo a aguardar pela nova estrela dos parisienses.

Enquanto em França o ambiente é de entusiasmo e felicidade pela chegada do astro argentino, em Barcelona vive-se o fim de uma era, a maior e mais impactante da história do clube. Em torno do Camp Nou estão a retirar-se as fachadas onde aparecia a imagem de Lionel Messi, bem como posters espalhados pelo recinto.

O argentino já partiu para a capital francesa, tendo embarcado ao final da manhã no aeroporto de Barcelona.