Barcelona aproxima-se de Grimaldo

Clube catalão contactou as águias para avaliar condições de possível transferência. Belga Jan Vertonghen teve alta da covid-19 e já participou no treino

O interesse do Barcelona em Grimaldo não é novo, mas, segundo a imprensa espanhola, o clube catalão voltou à carga e efetuou já contactos informais com o Benfica para avaliar a possibilidade de negociar o lateral esquerdo, que termina contrato em junho de 2023. A informação foi avançada pelo programa "El Chiringuito de Jugones", da estação televisiva espanhola "Mega TV".

Elemento do núcleo duro das águias, Grimaldo tem negociado a extensão do vínculo com o Benfica. No entanto, até ao momento, o processo não ganhou qualquer avanço significativo. O impasse, sabe o JN, tem provocado o aumento do número de interessados, uma vez que o defesa está a poucos meses de entrar no último ano de contrato, período a partir do qual será mais difícil aos encarnados assegurarem a prorrogação da ligação, mesmo para uma venda posterior.