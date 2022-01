Barcelona aproxima-se nos lugares Champions na La Liga

JN/Agências Ontem às 22:58 Facebook

Os "blaugrana" derrotaram o Alavés e aproveitaram deslizes alheios para subirem ao quinto lugar. Real Madrid empata, mas mantém a liderança.

Um golo de Frenkie de Jong, aos 87 minutos, valeu ao Barcelona a vitória em casa do Alavés (0-1), em jogo da 22.ª jornada da Liga espanhola, e a subida ao quinto lugar.

Os catalães aproveitaram, assim, o empate da Real Sociedad na receção ao Getafe (0-0), com os bascos a caírem para o sexto lugar.

O Barcelona soma agora 35 pontos e está a um do Atlético de Madrid, que é quarto, o último lugar de acesso à Liga dos Campeões, e a cinco do Betis, terceiro.

No topo de La Liga continua o Real Madrid, que esteve perto de averbar a primeira derrota em casa na presente edição do campeonato, mas conseguiu empatar (2-2) diante do Elche, graças a um golo do brasileiro Éder Militão, aos 90+2 minutos.

Apesar da escorregadela, a equipa orientada por Carlo Ancelotti segue isolado na liderança, com 50 pontos, mantendo os quatro de vantagem para o segundo, o Sevilha (46), que no sábado também cedeu um empate 2-2, na receção ao Celta de Vigo.