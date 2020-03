Barcelona avança com cortes salariais até 70%

Ontem às 23:51 Facebook

Clube catalão quer avançar para um lay-off total que abrangerá todos os jogadores de todas as modalidades, durante o período em que durar a pandemia do coronavirus.

O Barcelona vai avançar com medidas que visem reduzir substancialmente os salários de todos os jogadores do clube, independentemente da modalidade, com o futebol à cabeça.

De acordo com notícia do "Mundo Deportivo", a Direção do Barça está em trabalhos para estipular o regime lay-off no clube e na quarta-feira (amanhã) vai realizar uma série de reuniões com os responsáveis de cada equipa para explicar a situação.

Os cortes salariais durarão enquanto a pandemia da Covid-19 impedir o normal funcionamento das modalidades e podem chegar aos 70%, não sendo certo que a dimensão dos cortes seja igual para todos.