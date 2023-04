Barcelona bate Atlético de Madrid e acerca-se mais do título

JN/Agências Hoje às 18:14 Facebook

O Barcelona deu, este domingo, mais um passo seguro em direção ao título espanhol de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao Atlético de Madrid, em jogo da 30.ª jornada da Liga, consolidando a liderança da prova.

Um golo marcado pelo avançado Ferran Torres, aos 44 minutos, após assistência do brasileiro Raphinha, permitiu ao Barça quebrar uma série de três jogos sem ganhar - e sem marcar -, que começou com uma goleada por 4-0 sofrida perante o Real Madrid, para a Taça do Rei, e se prolongou no campeonato com nulos ante o Girona e o Getafe.

O Barcelona recolocou em 11 pontos a vantagem sobre o Real Madrid, que venceu (2-0) no sábado na receção ao Celta de Vigo, treinado por Carlos Carvalhal, e também ficou menos acossado no segundo lugar, pois o Atlético de Madrid, terceiro classificado, está agora a cinco pontos de distância.

O jogo arrancou com um remate do francês Antoine Griezmann à barra da baliza catalã, mas entrou depois num ritmo lento e a animação só regressou perto do intervalo, com o tento de Ferran Torres, que lançou as bases para uma segunda parte mais movimentada, apesar de não ter tido golos.

O guarda-redes alemão Marc-Andre ter Stegen manteve a baliza inviolada pela 23.ª vez no campeonato espanhol, o que lhe permitiu igualar o recorde do clube estabelecido pelo guardião chileno Claudio Bravo na época 2014/15, quando ainda faltam oito jornadas para o fim da competição.

O Valência, com o médio português André Almeida no onze, conquistou uma importante vitória na luta pela manutenção no reduto do lanterna-vermelha Elche, por 2-0, mantendo-se no 18.º e antepenúltimo lugar, mas agora em igualdade com o 17.º colocado, o Almería, primeira equipa fora da zona de despromoção.