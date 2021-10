Barcelona bate Dínamo Kiev e aproxima-se do Benfica

JN Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

À terceira jornada, a equipa espanhola somou os primeiros pontos na fase de grupos e colocou-se a um ponto de distância das águias, que ainda vão jogar nesta jornada.

Depois das derrotas com o Bayern Munique e o Benfica, o Barcelona somou os primeiros pontos na Liga dos Campeões e ganhou alento na luta pelo apuramento para os oitavos de final.

Na receção ao Dínamo Kiev, esta quarta-feira, aos "culés" bastou um golo de Gerard Piqué, ainda na primeira parte, para garantirem o triunfo no jogo que também marcou a estreia oficial de Aguero pelo Barcelona.

Com este resultado, o Barcelona passa para o terceiro lugar do Grupo E, com três pontos, menos um do que o Benfica e menos três do que o líder Bayern. O campeão ucraniano é último com um ponto.