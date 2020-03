Barcelona coloca instalações à disposição mas duvida que aceitem

JN/Agências Hoje às 18:29 Facebook

O Barcelona colocou as instalações do clube à disposição dos serviços de saúde do governo regional da Catalunha, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, noticia este sábado a EFE, citando fontes do bicampeão espanhol.

De acordo com a agência noticiosa espanhola, o clube no qual alinha o futebolista internacional português Nelson Semedo acredita ser pouco provável que as autoridades de saúde aceitem a oferta, porque a cidade dispõe de numerosas instalações mais adequadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram. A Espanha regista 1002 mortes, em 19.980 casos registados.

O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde elevou na sexta-feira hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que no dia anterior. O número de mortos no país subiu para seis.