Barcelona despede Ernesto Valverde e contrata Quique Setien

Ernesto Valverde foi demitido esta segunda-feira do comando técnico dos "blaugrana", apesar de a equipa liderar a liga espanhola. O sucessor foi anunciado logo de seguida.

Pela primeira vez desde 2003, o Barcelona despede um treinador. Ernesto Valverde ainda orientou o treino desta segunda-feira, antes de lhe ser comunicada a demissão do cargo, confirmada esta noite. Minutos depois, o Barça confirmou a chegada de Quique Setien, o sucessor.

Ernesto Valverde, de 55 anos, ia na terceira época à frente do Barça e foi campeão nas duas temporadas anteriores, mas não resistiu à eliminação nas meias-finais da Supertaça, na semana passada, nem a meses e meses de contestação, principalmente depois da eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões da época passada, depois de ter derrotado o Liverpool por 3-0 na primeira mão. A liderança no campeonato, a par do Real Madrid, não lhe valeu.

Quique Setién, de 61 anos, é o novo treinador do Barcelona, depois de ter dado nas vistas no Las Palmas e no Bétis. Admirador de Johan Cruyff, assinou contrato até 2022