Barcelona diz que é oficial e Xavi conta o que quer fazer no "Barça"

O Barcelona confirmou, nas redes sociais, a contratação de Xavi Hernández para cargo de treinador do clube, um dia depois de ser pública e notória a mudança.

"É oficial", em maiúsculas, ou caixa alta como se diz em gíria jornalística, escreve o Barcelona nas redes sociais. "Xavi regressa a casa", lê-se ainda na mensagem que oficializa o regresso do ex-futebolista do "Barça" a Camp Nou, estádio onde fez carreira durante 17 anos.

A confirmação do Barcelona, atirada ao etéreo das redes sociais durante a madrugada deste sábado, oficializa o que já se sabia desde ontem, quando o agora ex-clube de Xavi, o Al-Sadd, do Catar, anunciou a saída do técnico.

"A direção acordou a transferência de Xavi para o Barcelona após o pagamento da cláusula de rescisão", escrevia, sexta-feira, o Al-Sadd, último clube de Xavi enquanto jogador e o primeiro enquanto treinador. Cargo que ocupou dois anos, estando agora de regresso à cidade Condal, onde foi ídolo multititulado.

"Vamos trabalhar ao máximo. Afinal somos o Barcelona, estamos no melhor clube do mundo e o melhor clube do mundo tem de ganhar. Não pode empatar ou perder. Portanto, exigência máxima", disse Xavi em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo", ainda no aeroporto de Doha, no Catar, antes de rumar a Camp Nou.

"Se não tens um chefe que é exigente, vais dar seis ou sete. Se tens um treinador que pede nove ou dez vais dar oito. E com oito ganham-se títulos", diz Xavi, num curto vídeo publicado nas redes sociais do Barcelona. "Essa foi a minha experiência na minha carreira", acrescenta.

Xavi, de 41 anos, jogou durante 17 em Barcelona. Saiu para o Catar, para um dos campeonatos dos petrodólares, para terminar a carreira, aos 35 anos. Após dois anos como jogador, abraçou a carreira de treinador no Al-Sadd, último clube de uma carreira e primeiro da nova vida como técnico.

Regressa agora a Barcelona. "Estou muito feliz, é o maior desafio da minha carreira. Estou muito otimista e animado para que tudo corra bem. Estou muito grato ao clube, de verdade", disse Xavi ao "Mundo Deportivo".

Puyol, outro ícone do Barcelona, reagiu nas redes sociais à contratação. "Boa sorte, amigo. Tenho a certeza de que vai correr tudo bem", escreveu o ex-central. "Bem-vindo de volta. Viva o Barça", lê-se no Instagram do ex-capitão "blaugrana".

Xavi voa este sábado para Barcelona. Não chega a tempo de se deslocar à Galiza, para o jogo com o Celta de Vigo, e deverá ser apresentado oficialmente na segunda-feira.