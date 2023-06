Barcelona diz que Messi preferiu liga menos exigente

JN Ontem às 22:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O Barcelona emitiu, nesta quarta-feira à noite, um comunicado sobre a decisão de Lionel Messi em jogar no Inter Miami. O clube garante que apresentou uma proposta mas que foi recusada. Agora quer homenagear o futebolista.

Os catalães salientam que foram informados na segunda-feira de que o astro argentino iria prosseguir a sua carreira nos Estados Unidos. "No dia 5, Jorge Messi, pai e representante do futebolista, comunicou ao presidente do clube, Joan Laporta, a decisão do jogador de assinar pelo Inter Miami, apesar de ter uma proposta apresentada pelo Barça em resposta à vontade manifestada tanto pelo Barcelona como por Lionel Messi para voltar a vestir de azulgrana", começou por referir o texto.

"O presidente Laporta entendeu e respeitou a decisão tomada por Messi de querer disputar um campeonato com menos exigência e mais longe do foco e da pressão a que foi submetido nos últimos anos. Joan Laporta e Jorge Messi também concordaram em trabalhar juntos para promover uma grande homenagem dos adeptos do Barcelona a um jogador que foi, é e sempre será amado pelo Barça".

PUB

O futebolista, com 35 anos, jogou 17 temporadas no Barcelona antes de dar um rumo diferente à carreira. Há duas temporadas, assinou pelo Paris Saint-Germain devido a graves problemas financeiros do emblema espanhol.