Barcelona e Arsenal de olho em João Cancelo

O internacional português João Cancelo não entra nos planos de Pep Guardiola para a próxima época e o Manchester City já trabalha na sua saída.

Depois de ter cumprido a última metade da temporada passada no Bayern Munique, onde se sagrou campeão alemão, João Cancelo regressou ao Manchester City, mas o seu futuro não deverá passar pelo estádio Etihad.

O jornalista Fabrizio Romano revela que o internacional português, de 29 anos, está no mercado, com o campeão inglês a pretender resolver a situação em breve.

Cancelo poderia ter permanecido em Munique, mas o Bayern não quis acionar a cláusula de compra incluída no acordo de cedência temporária firmado com o City, avaliada em 70 milhões de euros.

O clube inglês admite negociar o passe do lateral por uma verba a rondar os 50 milhões de euros, com o Barcelona e o Arsenal a posicionarem-se para poderem fechar a contratação do jogador.

Formado no Benfica, João Cancelo jogou ainda no Valência, no Inter Milão e na Juventus. Atualmente, está avaliado em 60 milhões de euros pelo sítio "Transfermarkt".