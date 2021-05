Barcelona e Atlético empatam-se na luta pelo título

JN Hoje às 17:19 Facebook

Com o 0-0 em Camp Nou, as duas equipas passam a depender do que faz o Real Madrid para serem campeãs. "Merengues" jogam no domingo com o Sevilha.

Barcelona e Atlético de Madrid empataram, este sábado, sem golos e deram um passo atrás na luta pelo título espanhol.

O nulo é pior para o Barcelona, que continua a depender do que fazem os dois rivais, enquanto os "colchoneros" mantêm a liderança, mas à condição, já que podem ser ultrapassados pelo Real Madrid, a três jornadas do final da La Liga.

No Camp Nou, as duas equipas criaram oportunidades para desfazerem o empate, mas Ter Stegen e Oblak brilharam nas duas balizas, negando golos a Carrasco, Suárez e Messi.

Nos últimos minutos, já com João Félix em campo, o Barça dispôs de duas soberanas oportunidades para marcar, mas o livre de Messi e o cabeceamento de Dembelé passaram a centímetros dos postes.