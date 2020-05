Barcelona e Manlleu declarados campeões de hóquei em Espanha

JN/Agências Hoje às 16:28 Facebook

O Barcelona, na vertente masculina, e o Manlleu, na feminina, foram este sábado declarados campeões das ligas espanholas de hóquei em patins, após uma reunião da Federação Espanhola de Patinagem.

A decisão entrega o 33.º título masculino ao Barça, no qual alinham os portugueses Xano Edo, Hélder Nunes e João Rodrigues e que tinha nove pontos de avanço sobre o Liceo, a uma jornada do fim da primeira fase, enquanto o Manlleu, que liderava com mais dois pontos do que o Cerdanyola, sagra-se campeão pela primeira vez.

A reunião da federação decidiu ainda que nenhum clube descerá nas principais divisões e que será a classificação à data da suspensão da competição, devido à pandemia de covid-19, a ditar a participação nas competições europeias, além das subidas nos masculinos, no caso de Mataró e Vendrell.

A Copa do Rei e a Copa da Rainha têm conclusão prevista para de 17 e 20 de setembro deste ano, num despacho federativo que dá ainda conta do fim das ligas de hóquei em linha.

