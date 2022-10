Barcelona e o regresso de Messi: "Sabemos fazer milagres"

JN Hoje às 18:04 Facebook

Eduard Romeu, vice-presidente do Barcelona, falou, esta quinta-feira, sobre a possibilidade de Messi regressar ao emblema catalão.

Para muitos seria uma espécie de concretizar de um sonho, mas a realidade é que o regresso de Lionel Messi ao Barcelona poderá não ser assim tão desproporcional daquilo que é concretizável.

Esta quinta-feira, durante a apresentação do relatório de contas da época 2021/22, o vice-presidente blaugrana, Eduard Romeu abriu o livro quanto a um possível regresso do craque argentino.

"O Messi é um ativo do Barça e terá sempre as portas do clube abertas. Vocês já sabem que nós sabemos fazer milagres", afirmou.

Ora, fica no ar a interrogação quanto a este tema, numa altura em que o Barcelona passa por uma restruturação financeira, que levou à saída de vários jogadores, incluíndo o argentino Lionel Messi, que assinou pelo PSG.