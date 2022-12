Barcelona empata com Espanhol e é alcançado na frente pelo Real Madrid

O dérbi catalão terminou empatado a uma bola, resultado que permite ao Real Madrid assumir a liderança, em igualdade pontual com o Barça.

Ao empatar, neste sábado, em Camp Nou, frente ao vizinho Espanhol, a um golo, o Barcelona tropeçou na corrida ao título de futebol espanhol, tendo sido apanhado na liderança pelo Real Madrid que, na véspera, triunfara em Valladolid, por 2-0.

No regresso da Liga espanhola após o Mundial 2022, Marcos Alonso marcou logo aos sete minutos, mas o Barcelona não segurou a vantagem. Num jogo muito disputado e que teve uma expulsão para cada lado - Jordi Alba e Vinicius Souza - o tento da igualdade surgiu ao minuto 73, num penálti apontado por Joselu.

PUB

Se o Barcelona deu um passo em falso na corrida à reconquista do título que na época passada foi ganhado pelo Real Madrid, o ponto amealhado pelo Espanhol é importante, nas contas da permanência. A equipa comandada por Diego Martínez encontra-se agora no 16.º lugar, com 13 pontos.