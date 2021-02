Barcelona empata com o Cádiz e desaproveita desaire do Atlético

JN/Agências Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O Barcelona concedeu, este domingo, o golo do empate (1-1) do Cádiz aos 89 minutos, na 24.ª jornada, e desaproveitou o desaire do líder Atlético de Madrid.

Tal como sucedeu na terça-feira, na goleada sofrida diante do Paris Saint-Germain (4-1), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Lionel Messi adiantou os catalães de grande penalidade, aos 32 minutos, na sequência de uma falta sobre Pedri.

O argentino marcou pelo sexto jogo seguido na Liga espanhola e anotou o 16.º tento na prova, dividindo agora o topo da lista dos melhores marcadores com o uruguaio Luis Suárez, do Atlético de Madrid.

Contudo, quando tudo apontava para o triunfo do Barça, o central Lenglet cometeu uma falta sobre Rubén Sobrino dentro da área dos catalães, permitindo que Aleix Fernández repusesse a igualdade para o Cádiz, aos 89 minutos, numa altura em que o internacional português Francisco Trincão já tinha sido lançado por Ronald Koeman.

O Barcelona, que vinha de sete vitórias seguidas no campeonato, mantém-se no terceiro lugar, com 47 pontos, mas falhou uma aproximação mais incisiva ao líder Atlético de Madrid, que no sábado perdeu em casa com o Levante (2-0) e soma 55.

Por outro lado, os blaugrana deixaram que o Real Madrid consolidasse o segundo lugar, com 52 pontos, embora com mais um jogo. Os merengues venceram, no sábado, em Valladolid, por 1-0.

Já o Cádiz, que vinha de quatro derrotas consecutivas, está no 14.º posto, com 25 pontos, sendo que na primeira volta da La Liga já tinha roubado pontos ao Barcelona, na altura vencendo em casa os catalães, por 2-1.