Barcelona empresta Philippe Coutinho ao Aston Villa com opção de compra

O futebolista internacional brasileiro Philippe Coutinho foi cedido por empréstimo pelo FC Barcelona ao Aston Villa, até final da época e com opção de compra, informou, esta sexta-feira, o clube inglês.

"Aston Villa e FC Barcelona acordaram os termos do empréstimo de Philippe Coutinho até ao final da época. O acordo está sujeito à conclusão dos exames médicos e ao visto de trabalho, e inclui uma opção de compra (...)", refere o Aston Villa.

Coutinho, de 29 anos, reencontra em Birmingham o antigo médio Steven Gerrard, atual treinador dos 'villans', de quem foi companheiro de equipa no Liverpool entre 2012/13 e 2014/15.

"63 internacionalizações pelo Brasil, um sério vencedor, jogou pelo FC Barcelona e foi incrível no Liverpool (...). É alguém por quem tenho um incrível respeito", disse Gerard em relação a Coutinho, lembrando que o apelidam de 'mágico' por alguma razão.

O brasileiro chega ao Aston Villa depois de várias épocas no FC Barcelona, clube no qual nunca se conseguiu destacar e o chegou a emprestar ao Bayern Munique, com Coutinho a vencer a Liga dos Campeões ao serviço dos alemães, 'bisando' até na goleada nos quartos de final aos catalães (8-2).