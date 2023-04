Barcelona encerra televisão do clube em 30 de junho para reduzir despesas

JN/Agências Hoje às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O FC Barcelona vai encerrar a televisão do clube em 30 de junho, depois de ter informado a TBSC Telefónica que não renovará o contrato de prestação de serviços, comunicou esta quinta-feira o líder da Liga espanhola de futebol.

"O FC Barcelona avisou a fornecedora TBSC Telefonica, empresa que gere o canal de televisão do clube, que não renovará o contrato, que terminará em 30 de junho de 2023", pode ler-se no comunicado enviado pelo 'Barça' à imprensa.

De acordo com a informação recolhida pela agência noticiosa EFE, junto de fontes da empresa que os catalães subcontrataram em 2015 para gerir a Barça TV, o contrato de prestação de serviços não será renovado devido a "razões económicas".

PUB

O FC Barcelona precisa de equilibrar as contas, o que implica reduzir as despesas operacionais na ordem dos 200 milhões de euros, pelo que, neste contexto de grave crise económica, o plano de cortes está a afetar todas as áreas da entidade, incluindo a sua televisão.

Segundo a EFE, o encerramento da Barça TV irá permitir ao atual líder da La liga economizar anualmente cerca de 15 milhões de euros (ME).

Esta medida afetará cerca de 120 profissionais, entre contratados e colaboradores, do canal que funcionava desde 1996, sendo que, durante esses 27 anos, a Barça TV foi gerida, em diferentes etapas, pela Telefónica, Mediapro e também pelo próprio clube.