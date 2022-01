Espanhola venceu o cancro e foi aplaudida pela equipa adversária

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 11:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 600 dias depois de ser operada a um tumor no cérebro, Virginia Torrecilla, do Atlético de Madrid, regressou aos relvados, frente ao Barcelona, na final da Supertaça de Espanha. Entrou aos 85 minutos e foi aplaudida de pé por todos os adeptos presentes nas bancadas.

Esta é daquelas histórias que inspira. Não só as atuais gerações, mas todas as que ainda estão por vir. A heroína do balneário, Virginia Torrecilla, que em março de 2020 viu ser-lhe diagnosticado um tumor no cérebro voltou, mais de 600 dias depois, a fazer o que mais ama: jogar futebol. No final do jogo foi aplaudida e atirada ao ar pelas adversárias do Barcelona.

O regresso, esse, aconteceu este domingo, na final da Supertaça de Espanha. Aos 85 minutos, a jogadora do Atlético de Madrid pisou o relvado, recebeu a braçadeira de capitã e foi ovacionada pelos 1123 espectadores que estavam nas bancadas. Um momento verdadeiramente inesquecível. "Fiquei emocionada só de pensar no que aconteceu. Estou muito feliz, muito mesmo. Este é um prémio para mim, independentemente do resultado do jogo. Voltar depois de tanto tempo é uma vitória muito importante", disse, horas mais tarde, Virginia Torrecilla.

Já o técnico do Barcelona, que teve a felicidade de festejar o triunfo na Supertaça (venceram 7-0) deixou, igualmente, palavras sentidas. "É uma alegria tremenda, é um exemplo de superação de tudo o que aconteceu. Voltar aos relvados numa final de Supertaça é um reconhecimento e tudo que se faz a respeito é pouco. Estava perto quando ocorreu a entrada em campo e isso deixou-me muito feliz. Espero que seja o início de uma nova etapa para ela", afirmou.

Uma luta fora do relvado

Virginia foi obrigada a trocar os relvados pelos hospitais - devido a um cancro no cérebro - onde fez radioterapia e quimioterapia para "voltar a desfrutar da vida" e "viver a dobrar no futuro". Mesmo em tratamento, a jogadora praticava desporto, mas acabou por parar devido à quimioterapia, que a deixava "muito cansada", como disse em entrevista ao "EL País", em abril de 2021. Virginia desceu aos 48 quilos - pesava 63 - comia mal e sentia-se muito cansada, mas nunca deixou de mostrar otimismo.

Em dezembro do ano passado, deu conta de que vários exames garantiam que estava livre do pesadelo que viveu. Virginia Torrecilla, que já treinava há vários meses, sabia que o regresso estava próximo. E acabou mesmo por acontecer. No final, e tanto tempo depois, a "heroína do balneário" pode orgulhar-se de ter vencido o maior desafio da sua vida. Agora só tem de desfrutar. De calções vestidos, chuteiras calçadas e a pisar a relva ao lado das amigas. No fundo, a fazer aquilo com que sempre sonhou.