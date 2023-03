Barcelona ganha "el clasico" e fica mais perto do título

JN Hoje às 22:21 Facebook

Real Madrid esteve em vantagem no Camp Nou, mas sofreu o 2-1 já no período das compensações.

O Barcelona venceu por 2-1, este domingo, o Real Madrid, na 26.ª jornada da liga espanhola, e aumentou para 12 pontos a vantagem sobre os "merengues", que desperdiçaram a oportunidade de reentrar na luta pelo título.

No Camp Nou, um auto-golo de Ronald Araújo colocou os "merengues" na frente do marcador, mas Sergi Roberto, em cima do intervalo, restabeleceu a igualdade.

O 1-1 manteve-se até aos 90+1 minutos, altura em que o Kessié, recém-entrado, marcou o golo decisivo, que valeu os três pontos à equipa de Xavi Hernández.