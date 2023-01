Barcelona ganhou a eliminatória, Soldevila ganhou a noite

Rui Almeida Santos Ontem às 22:47 Facebook

Oriol Soldevila saltou para a ribalta na louca eliminatória da Taça do Rei que opôs o modesto Intercity, do terceiro escalão do futebol espanhol, ao Barcelona, com os catalães a escaparem, à justa (4-3 após prolongamento), de um embaraço do tamanho que separa a realidade dos dois clubes.

Aos 21 anos, Soldevila viveu uma noite de sonho no Camp Municipal Antonio Solana, casa do Intercity, um clube nascido em 2017, em Alicante, que luta por se manter no terceiro escalão do futebol espanhol e que deixou o Barcelona em apuros nos 16 avos-de-final da Taça do Rei.

O hat-trick de Soldevila pode até ser interpretado como um grito de revolta de um jovem que passou, sem grande sucesso, pela "cantera" do Barça, onde partilhou o balneário, entre outros, com o internacional espanhol Alejandro Baldé ou José Marsà, atualmente no Sporting.

Dali saltou para os ingleses do Birmingham, não tendo passado da equipa sub-23, acabando por regressar a Espanha pelas portas do Intercity, um clube moderno, saído da ambição de Salvador Martí, o atual presidente, e Javier Mira, cotado em bolsa desde 2021 e que vem subindo patamares no futebol espanhol desde que foi criado. Foram quatro subidas em apenas seis anos.

Voltando a Soldevila, chegou a ser chamado à seleção sub-18 espanhola, antes de ver a carreira cair no anonimato, do qual emergiu, em grande estilo, no reencontro com o Barcelona.

Se o 3-3 com que se chegou ao final do tempo regulamentar induz, desde logo, um certo grau de loucura a um jogo que teria, à partida, pouca história, o rumo que a partida levou deixou o mundo boquiaberto.

O Intercity recuperou em três ocasiões de desvantagem no marcador. Sim, três vezes, todas com Soldevila como ator principal, ao bater Iñaki Peña em três situações distintas, respondendo aos golos dos mundialistas Araújo, Dembelé e Raphinha.

O sonho do Intercity esfumou-se no prolongamento, com o Barcelona a conseguir o apuramento graças a um golo de Ansu Fati, mas o de Soldevila, de vingar no futebol, ganhou um novo impulso. Ainda por cima em pleno mês janeiro, com o mercado de portas escancaradas.

Também esta quarta-feira, os primodivisionários Sevilha, Atlético de Madrid, Maiorca e Real Sociedad seguiram em frente na Taça, ao contrário do Valladolid, derrotado pelo Alavés (1-0), da 2.ª Liga espanhola.