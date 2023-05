Barcelona garante título de campeão com vitória no dérbi

Hoje às 21:53 Facebook

Três anos depois, os "blaugrana" voltam a conquistar o título espanhol, garantido a quatro jornadas do final do campeonato.

O Barcelona sagrou-se, este domingo, campeão espanhol pela 27.ª vez. O título dos "culés" ficou confirmado com uma vitória sobre o Espanyol (2-4), praticamente definida na primeira parte, com dois golos de Lewandowski e um de Baldé. Depois do intervalo, Koundé também marcou.

Ainda com quatro jornadas por disputar na La Liga, o Barça garante o título com relativo à-vontade, dispondo de mais 14 pontos do que o rival Real Madrid.

Os "blaugrana" voltam a ser campeões espanhóis três anos depois da última vez, conduzidos por Xavi Hernández, que, tal como Pep Guardiola e Luis Enrique, também é campeão como jogador e treinador do clube.