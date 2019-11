Barcelona goleia em jogo com hat-trick de Messi e lesão de Nélson Semedo

Ontem às 23:00 Facebook

O Barcelona ganhou este sábado ao Celta, por 4-1, num jogo da Liga espanhola em que Lionel Messi fez um hat-trick e o internacional português Nélson Semedo saiu cedo de campo, lesionado na coxa esquerda.

Com este resultado, o Barça iguala o Real Madrid no primeiro lugar do campeonato, com 25 pontos, mais dois do que a Real Sociedad.

Titular diante do Celta de Vigo, o lateral-direito português saiu logo aos 23 minutos, com problemas na perna esquerda.

Mais tarde, o clube catalão colocou uma nota no Twitter em que explica que Nélson Semedo se magoou nos músculos da coxa esquerda e que vão ser feitos exames para se perceber a extensão da lesão.

Nélson Semedo é um dos convocados para a seleção de Portugal, que na quinta-feira recebe a Lituânia.

Para o seu lugar entrou Busquets, a fazer assim o jogo 550 pela equipa catalã, coroado com o 4-1, que marcou a cinco minutos do final.

Os outros três golos, um de grande penalidade e dois de livre direto (23, 45+1 e 48), foram todos obra de Lionel Messi, que assim iguala Cristiano Ronaldo como recordista de hat-tricks na La Liga.

O Barça recupera assim, por diferença de golos, o comando da prova, que por algumas horas foi do Real Madrid, que goleou o Eibar.

No estádio municipal de Ipurúa, o domínio foi total do Real, que, aos 28 minutos, já vencia por 3-0, passando depois a gerir a vantagem, com golos de Benzema (17), Sergio Ramos (20), de grande penalidade, e novamente Benzema (29), igualmente de penálti, tendo este sido marcado pelo francês para poder isolar-se na lista dos melhores marcadores, com nove golos.

Já na segunda parte, o jovem uruguaio Valverde marcou o seu primeiro golo pela equipa principal do Real Madrid, ele que acabou por ser uma das figuras do jogo, já que tinha feito a assistência para o primeiro golo de Benzema.

Nos outros dois jogos do dia, o Alavés ganhou por 3-0 ao Valladolid e o Valência ganhou ao Granada por 2-0.