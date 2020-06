Barcelona goleia Maiorca em jogo à porta fechada com... invasão de adepto

JN/Agências Ontem às 23:57 Facebook

O líder FC Barcelona foi este sábado a Maiorca golear por 4-0, num encontro da 28.ª jornada em que o argentino Lionel Messi fez duas assistências e fechou a contagem, já nos descontos, servido pelo regressado Luis Suárez. O jogo, à porta fechada, ficou marcado pela invasão de campo de um adepto.

No regresso da prova após uma interrupção de três meses devido à pandemia da covid-19, a equipa catalã começou, praticamente, a ganhar, com um golo aos 67 segundos, do internacional chileno Arturo Vidal, que surgir no 'coração' da área a cabecear para o fundo das redes, após cruzamento de Jordi Alba.

Ainda na primeira parte, aos 37 minutos, o dinamarquês Martin Braithwaite, contratado ao Leganés em fevereiro, para fazer face à lesão prolongada de Dembélé, estreou-se a marcar pelo 'Barça', servido pela cabeça de Messi.

Na segunda parte, aos 80 minutos, Jordi Alba apontou o terceiro, depois de nova assistência de Messi, com um passe a isolar o defesa esquerdo nas costas da defesa.

O argentino acabou por marcar ao 'cair do pano', aos 90+3 minutos, atirando de pé direito ao ângulo superior esquerdo, para passar a contar 20 golos e 14 assistências na Liga espanhola, ele que lidera folgadamente ambas as tabelas estatísticas.

O jogo fica marcado também pelo regresso à competição do internacional uruguaio Luís Suárez, que se lesionou com gravidade no joelho em 9 de janeiro, na meia-final da Supertaça frente ao Atlético Madrid.

Suárez foi lançado pelo técnico Quique Sétien aos 57 minutos, a render o internacional francês Antoine Griezmann, ainda a tempo de fazer a assistência para o golo de Messi.

Quem também iniciou o jogo no banco foi o internacional português Nelson Semedo - envolvido numa polémica na semana que antecedeu o jogo por ter participado numa festa de um amigo, violando o protocolo sanitário imposto pela Liga espanhola -, que acabaria entrar aos 71 minutos, a render Sergi Roberto.

Com este triunfo, o FC Barcelona mantém a liderança, com 61 pontos, seguido pelo Real Madrid, que soma 56 e defronta o Eibar no domingo, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Valdebebas, face às obras no Santiago Bernabéu.

Nos outros jogos de sábado, destaque para mais dois triunfos fora, do Villarreal, face ao Celta de Vigo (1-0), e do Valladolid, frente ao Leganés (2-1), enquanto o lanterna-vermelha Espanyol bateu em casa o Alavés, cedo reduzido a 10, por 2-0.