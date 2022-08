Barcelona goleia Real Sociedad com 'bis' de aniversariante Lewandowski

JN/Agências Hoje às 00:26 Facebook

O Barcelona foi, este domingo, a casa da Real Sociedad golear por 4-1, em partida da segunda jornada da Liga espanhola de futebol, com o reforço polaco Robert Lewandowski a 'bisar' no encontro.

No dia em que festejou o 34.º aniversário, o avançado contratado ao Bayern Munique esteve em destaque no primeiro triunfo dos catalães nesta edição do campeonato, marcando os primeiros golos pelo clube, logo no primeiro minuto e depois aos 68 minutos, antes de assistir Ansu Fati para o 4-1.

Um 'chapéu' do sueco Isak, aos seis minutos, ainda empatou para os "txuri urdin", mas a entrada de Fati, no segundo tempo, foi decisiva: encontrou o francês Dembelé aos 66, 'Lewa' dois minutos depois, e fechou a contagem, aos 79.

Depois do empate sem golos com o Rayo Vallecano na primeira jornada, os "culés" chegam aos quatro pontos, contra três da Real Sociedad, e estão a dois pontos de um grupo de quatro líderes.

Antes, o Villarreal foi vencer por 2-0 ao reduto do Atlético de Madrid para seguir 100% vitorioso, no principal jogo de 'cartaz' da ronda, decidido pelos golos de Pino (73 minutos) e Gerard Moreno (90+8).

João Félix foi titular na equipa da casa, saindo aos 70 minutos, com o "Atleti" a seguir com três pontos, enquanto o 'submarino amarelo' se juntou ao campeão Real Madrid, ao Betis e ao Osasuna entre o grupo de equipas que lideram o campeonato.

No primeiro jogo do dia, o Athletic de Bilbau somou a primeira vitória na La Liga, chegando aos quatro pontos, graças a um tento de Berenguer, aos 42 minutos, na receção ao Valência (1-0), no qual Thierry Correia foi titular e saiu aos 75.

A segunda ronda termina na segunda-feira com dois duelos entre equipas com zero pontos: Elche-Almería e Girona-Getafe.