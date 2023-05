Barcelona: Laporta quer Messi e... Deco

Guilherme Amaral Hoje às 13:06 Facebook

Presidente do Barcelona confirma que tem conversado com Messi sobre o possível regresso a Camp Nou. Deco pode ser diretor desportivo.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, afirmou em entrevista à TV3 que deseja o regresso de Lionel Messi à equipa "blaugrana". Em entrevista após o 27.º título de campeão espanhol do clube, Laporta afirmou que o relacionamento com Messi está restabelecido e que espera ver o jogador novamente com a camisola blaugrana.

"Nós queremos Leo. Não vamos fazer loucuras para isso ou qualquer outro negócio, mas tentaremos fazer isto dar certo com um plano viável à espera de aprovação", afirmou Laporta. Sobre a concorrência do Al Hilal, da Arábia Saudita, o presidente do Barcelona reconheceu os esforços dos sauditas, mas insistiu: "O Barça é a sua casa".

Deco pode ser diretor desportivo

Na mesma entrevista, Laporta confirmou que existe a hipótese de Deco ser o próximo diretor desportivo, após a saída de Mateu Alemany para o Aston Villa, de Inglaterra. "Deco já trabalha connosco como representante no Brasil e pode dar um salto para secretária técnica. Para fazer isto, ele teria de deixar a agência de representação. Já conversamos sobre isso e ele parece melhor agora", explicou Laporta.

O Barcelona venceu neste domingo o Espanhol, por 2-4 e sagrou-se campeão espanhol pela 27.ª vez. O clube procura agora um novo diretor desportivo, a renovação do treinador Xavi e o regresso do astro argentino Lionel Messi.