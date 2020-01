Barcelona leva nega em dia de saída de Bruno Fernandes e Fejsa

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:35 Facebook

No dia em que Bruno Fernandes foi oficializado no Manchester United, o Benfica renovou com Jota e o Famalicão anunciou mais um reforço. Hassan foi cedido e o Barcelona levou uma nega do Everton.

Sporting: Negócio fechado: Bruno Fernandes já não é jogador dos leões. A grande novela deste mercado de transferências teve fim esta quarta-feira, com o clube de Alvalade a emitir um comunicado a dar conta da saída do médio e dos valores do negócio. A transferência do agora ex-capitão dos leões vai render 55 milhões de euros aos cofres de Alvalade, ao qual acresce um valor máximo variável que pode chegar aos 25 milhões. O clube verde e branco fica, ainda, com direito a receber 10% da mais-valia de futuras transferências.

Benfica: Jota renovou contrato até 2024. O jogador, que completa 21 anos em março, chegou ao Benfica em 2007, para representar os benjamins, tendo depois percorrido todos os escalões de formação das águias até chegar à equipa principal na temporada passada, sob o comando de Bruno Lage. Os encarnados anunciaram ainda o empréstimo de Nuno Santos ao Moreirense até ao final da época e a saída de Fejsa para os espanhóis do Alavés, também em regime de empréstimo até ao final da época.

Braga: O Olympiacos anunciou a contratação de Hassan. O egípcio, que não era opção nos guerreiros desde 29 de setembro, regressa ao clube grego por empréstimo até ao final da época.

Famalicão: Os minhotos anunciaram a contratação de Ryan Teague, médio de 18 anos que alinhava no Sydney FC, da primeira divisão da Austrália. O jogador, que participou no Mundial de sub-17, no Brasil, tornou-se o mais jovem de sempre a assinar contrato profissional, aos 16 anos, com um clube do primeiro escalão do futebol australiano.

Barcelona: Depois de desistir de contratar Rodrigo ao Valência, os catalães, segundo a Sky Sports, bateram à porta do Everton com 100 milhões para tentar contratar Richarlison. Mas a oferta terá sido recusada pelo clube inglês.

Tottenham: José Mourinho conta com mais um reforço no plantel dos spurs: Steven Bergwijn. O extremo de 22 anos deixou o PSV para assinar contrato até 2025 com o clube inglês. No sentido inverso, O defesa Kyle Walker-Peters vai jogar no Southampton até final da temporada, por empréstimo.

Flamengo: Bruno Henrique renovou contrato até 2023, num dia em que o central Pablo Mari se despediu do clube. O central muda-se para o Arsenal por empréstimo até ao final da temporada.