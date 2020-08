Barcelona nega que Messi esteja de saída

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:27 Facebook

O site brasileiro "Esporte Interativo" garantiu, este domingo, que o jogador argentino quer deixar o Barcelona, estando em negociações com a direção. Clube catalão já negou.

A mesma fonte afirmou que o craque de 33 anos deixou de acreditar no projeto desportivo do Barcelona e que a goleada (8-2) sofrida frente ao Bayern de Munique foi mesmo a gota de água.

Messi já teria falado com a direção e a saída estaria a ser negociada, dado que o argentino tem contrato até 2021 e uma cláusula de rescisão de 700 milhões de euros.

No entanto, o clube catalão já desmentiu a notícia: "Messi não comunicou nada aos dirigentes", vincou ao "Mundo Deportivo".

Messi chegou ao Barcelona em 2000, já disputou 731 jogos e marcou 634 golos. No palmarés conta com quatro Ligas dos Campeões, dez campeonatos, oito supertaças e seis Taças do Rei ao serviço dos catalães.