Barcelona oficializa francês Koundé como reforço

O internacional francês Jules Koundé, ex-Sevilha, é reforço do FC Barcelona, tendo o central assinado um contrato por cinco épocas com uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros.

Koundé, de 23 anos, passou as últimas três temporadas no Sevilha, depois de ter feito toda a formação e início de carreira profissional no Bordéus.

"Estou muito orgulhoso, muito grato por esta oportunidade e muito entusiasmado, porque vou para um clube muito grande. Quero muito começar a jogar com os meus novos companheiros e dar o meu melhor", disse o defesa francês, em declarações divulgadas pelo FC Barcelona.

O central tem uma Liga Europa no currículo, conquistada com o Sevilha, e uma Liga da Nações com a França, seleção que representou por 11 vezes, incluindo na fase final do Euro2020.