Barcelona passa de saldo negativo para 656 milhões de euros positivos

Valores foram divulgados pela lista de limites salariais da Liga espanhola.

A Liga espanhola divulgou esta sexta-feira a lista dos limites salariais das equipas do principal escalão. Numa relação entre as receitas e as despesas, o grande destaque vai para o Barcelona.

Os catalães, que na última atualização tinham um saldo negativo de 144 milhões de euros, apresentam agora um valor positivo de 656 milhões. Estes números surgem após a redução da folha salarial e venda de ativos, sobretudo.

O Real Madrid lidera a lista, com um limite salarial de 683 milhões. Seguem-se então Atlético Madrid (341 mihões), Sevilha (199 milhões) e Villarreal (151 milhões).