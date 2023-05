Barcelona pensa em Deco para diretor desportivo

JN Hoje às 15:18 Facebook

Deco pode voltar ao Barcelona para desempenhar a função de diretor desportivo, avança a imprensa espanhola. O luso-brasileiro é apontado à vaga deixada em aberto pela saída de Mateu Alemany.

Quinze anos depois de ter deixado Camp Nou rumo a Londres para jogar pelo Chelsea, Deco pode estar perto de voltar ao Barcelona.

O antigo jogador do F. C. Porto, nascido no Brasil mas que representou a seleção portuguesa, é apontado pela imprensa espanhola como uma forte possibilidade para ocupar o lugar de Mateu Alemany, que deverá mudar-se para os ingleses do Aston Villa.

Segundo o jornal "Marca", o presidente do Barça, Joan Laporta, terá sondado o antigo diretor do Bétis Antonio Cordón para aquela função, mas a hipótese terá sido descartada.

Bem cotado na Catalunha, onde fez parte de uma das melhores eras do clube, Deco, atualmente agente de futebolistas, terá a seu favor o facto de ter uma excelente relação com Laporta, tendo inclusivamente fechado alguns negócios com os catalães, casos de Raphinha ou Aubameyang.

Outro ponto que jogará a favor de Deco, segundo a mesma publicação, é a boa relação que ex-jogador mantém com Lionel Messi, seu antigo companheiro de equipa, que o Barcelona procura resgatar este verão.

Ponto assente é que se Deco efetivamente assumir o cargo no clube catalão terá de cessar a sua atividade enquanto agente de futebol.