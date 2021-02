Barcelona perde com Sevilha da Taça do Rei

JN/Agências Ontem às 22:59 Facebook

O Sevilha adiantou-se esta quarta-feira ao Barcelona na corrida a um lugar na final da Taça do rei, em Espanha, ao vencer por 2-0 em jogo da primeira mão das meias-finais.

Os sevilhanos adiantaram-se no marcador aos 25 minutos, por intermédio do central francês Jules Kondé, que encarnou o papel de avançado e foi desbravando caminho rumo à baliza dos catalães, antes de bater o guarda-redes Ter Stegen.

O Barcelona tentou responder, quase sempre com iniciativas de Lionel Messi, só que o marroquino Yassine Bono emergiu como a derradeira oposição às tentativas do internacional argentino, evitando que o Barça chegasse ao empate.

A formação andaluz acabou por dilatar a vantagem já perto do final do encontro e logo através de um ex-jogador blaugrana. O antigo médio do F. C. Porto Óliver Torres, que tinha sido lançado três minutos antes, descobriu o ex-Braça Iván Rakitic nas costas da defensiva catalã e o internacional croata desfeiteou Ter Stegen, aos 85.

O Sevilha segue, assim, em vantagem para a partida da segunda mão, que está agendada para 3 de março, em Camp Nou.

A outra meia-final da Taça do Rei vai opor o Athletic Bilbau ao Levante, sendo que o encontro da primeira mão se realiza na quinta-feira, no País Basco.