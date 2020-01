Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Barcelona perdeu, este sábado, em casa do Valência, por 2-0, na 21.ª jornada da liga espanhola. O Real Madrid poderá, assim, isolar-se no comando da prova, bastando, para isso, que empate, este domingo, no terreno do Valladolid.

Já depois de ter falhado uma grande penalidade, aos 12 minutos, o uruguaio Maxi Gómez rematou e Jordi Alba desviou para a própria baliza, dando vantagem aos valencianos, aos 48 minutos.

Maxi Gómez confirmou o triunfo já dentro do quarto de hora final, ao fazer o segundo golo dos che, aos 77, num encontro em que Gonçalo Guedes e Thierry Correia ficaram fora dos convocados valencianos e Nelson Semedo não saiu do banco dos catalães.

Esta foi a primeira derrota do novo treinador do Barcelona, Quique Sétien, após as vitórias sobre o Granada (1-0), na liga, e sobre o Ibiza (2-1), para a Taça do Rei.

Com esta derrota, o Barcelona, que entrava para a ronda em igualdade com o Real Madrid na liderança, com 43 pontos, pode ver os merengues isolarem-se no comando, enquanto o Valência subiu ao quinto lugar, com 34.

No primeiro jogo do dia, o Espanyol e o Athletic Bilbao empataram a um golo, com o tento dos catalães a ser apontado por Raúl de Tomás, que marcou pela terceira vez em outros tantos encontros desde que se transferiu do Benfica já em janeiro. Este jogo, recorde-se, ficou marcado por manifestações racistas contra o atacante da equipa basca.

Em Barcelona, Asier Villalibre colocou os bascos em vantagem, aos 12 minutos, com Raúl De Tomás a empatar aos 63.

O Espanyol ocupa o 19.º e penúltimo posto, com 15 pontos, enquanto o Athletic de Bilbao é setimo, com 31.

Antes destes encontros, houve confrontos entre adeptos das equipas, com pelo menos um detido em Valência e cinco em Barcelona.