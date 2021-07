Barcelona precisa de poupar 187 milhões para inscrever Messi

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:23 Facebook

O Barcelona precisa de reduzir a massa salarial no plantel para poder inscrever Messi e outros jogadores já contratados. A Liga espanhola obrigou o clube a ter um teto salarial de 160 milhões de euros, o que representa uma descida de 187 milhões.

Enquanto na temporada passada o Barcelona podia pagar em salários um total de 347 milhões de euros, valores avançados pelo jornal "AS", a forte descida este ano vai implicar mudanças significativas na estrutura do plantel.

O objetivo é inscrever Messi, que terá tudo acordado com o clube para assinar contrato, mas ainda está dependente desta questão. Para além de Messi, é necessário baixar a folha salarial para inscrever as contratações Agüero, Depay, Emerson e Eric Garcia.

Para isto, há vários jogadores que o Barcelona pretende transferir. Umtiti, Pjanic, Neto, Firpo e Braithwaite deverão abandonar o clube da Catalunha. Depois, caso surja uma proposta aliciante, Lenglet, Dembélé ou até Griezmann podem sair.

Um dos fatores mais importantes para o alívio financeiro do clube será a redução de salário de jogadores mais antigos. Piqué já tem acordo com o presidente Joan Laporta, que pretende fazer o mesmo com Jordi Alba, Busquets e Sergi Roberto.