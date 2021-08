Barcelona preparado para qualquer adversário

JN/Agências Hoje às 21:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O Barcelona vai estar preparado para medir forças com Bayern Munique, Benfica e Dínamo Kiev no grupo E da Liga dos Campeões, assegurou esta quinta-feira o dirigente do clube catalão Jordi Cruyff.

"Na Champions não há jogos fáceis ou grupos fáceis, todo o mundo compete e todo o mundo está motivado. É uma competição especial, mas temos de pensar em nós mesmos e, se formos fortes, irá correr bem", assegurou o responsável blaugrana, filho da antiga lenda do clube, Johan Cruyff.

"Creio que em todas as edições há grandes equipas. Cada uma tem as suas armas e o Bayern é um dos adversários mais complicados, mas estaremos preparados. Cada jogo é diferente, cada equipa tem os seus pontos fortes, mas temos de pensar em nós próprios, somos o Barcelona e temos de demonstrar aquilo de que somos capazes", acrescentou.