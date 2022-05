Barcelona quer vender Trincão, leão procura cedência

André Bucho Hoje às 00:00 Facebook

Catalães querem fazer caixa com vários jogadores e o extremo português é um deles. Opção de compra avança.

Francisco Trincão continua a ser assunto em cima da mesa de negociações do Sporting com vista ao reforço do plantel na próxima temporada, mas as negociações com o Barcelona esbarram no formato da transferências. Os catalães, que vivem momento financeiro delicado, procuram colocar vários jogadores em definitivo, com o internacional português a fazer parte deste plano. Sabe o JN que a prioridade da SAD de Alvalade não passa por um negócio em definitivo, uma vez que a avaliação do Barcelona é substancialmente maior que aquilo que o Sporting pode e pretende pagar - entre os 20 e os 25 milhões de euros.

Neste sentido, a direção liderada por Frederico Varandas tem mantido contatos regulares com os espanhóis na procura de conseguir receber o extremo por empréstimo, e, de forma a facilitar o negócio, quer colocar uma cláusula opcional de compra, mas abaixo dos 20 milhões de euros pretendidos pelo Barcelona. O Sporting está também preparado para pagar a totalidade do vencimento do jogador, que ultrapassa o milhão de euros líquidos.