Barcelona-Real Madrid em futebol feminino vai encher o Camp Nou

O Barcelona anunciou que já não há bilhetes disponíveis para o "el clasico" da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina. O duelo só vai acontecer daqui a mais de dois meses.

É mais um momento marcante na evolução imparável que o futebol feminino tem conhecido nos últimos anos. Barcelona e Real Madrid vão defrontar-se para a Liga dos Campeões e o clube catalão decidiu mudar o duelo para o Camp Nou. Resultado: a mais de dois meses da data do jogo, já não há bilhetes.

O "el clasico", a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina, está marcado para 30 de março, mas já está esgotada e levará cerca de 80 mil espectadores ao mítico palco "culé", que não pode encher os 99 mil lugares disponíveis devido às restrições provocadas pela pandemia de covid-19.

Os ingressos foram colocados à venda na passada quarta-feira e esgotaram em menos de uma semana, com uma procura incrível e, para muitos, surpreendente, principalmente tendo em conta o facto de a data do jogo ainda estar muito longe.

Este será o primeiro jogo oficial de sempre de uma equipa feminina do Barcelona no Camp Nou e com público.