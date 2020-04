Barcelona reformula direção e mete ex-vice em tribunal

JN/Agências Hoje às 22:19 Facebook

Poucos dias depois de ter confirmado a saída de vários elementos da direção, o Barcelona apresentou, esta segunda-feira, os novos nomes que vão integrar a administração liderada por Josep Maria Bartomeu.

A reestruturação está completa: Josep Maria Bartomeu colocou Jordi Moix como vice-presidente económico e patrimonial; Pau Vilanova é o novo vice-presidente institucional, Oriol Tomás vice-presidente da área comercial; Marta Plana é a secretária da direção e David Bellver passou a ocupar o cargo de tesoureiro. Já a pasta do futebol está agora nas mãos de Javier Bordás.



Ainda no mesmo comunicado, o Barcelona informou que vai avançar com uma ação penal contra o antigo vice-presidente Emili Rousaud, que deu a entender em declarações a órgãos de comunicação social que houve desvios de dinheiro do clube no âmbito do caso "Barça Gate".

"O Barcelona não pode tolerar alegaões que danificam de forma muito séria a imagem da instituição. A ação criminal que dará entrada será em defesa da honra do clube e dos seus funcionários", pode ler-se.