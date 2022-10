Barcelona regressa à liderança após triunfo sobre o Celta

André Bucho Ontem às 23:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Os catalães derrotaram o emblema de Vigo por 1-0 em jogo da oitava jornada da Liga espanhola e ultrapassaram o Real Madrid na tabela classificativa

O golo solitário de Pedri, aos 17 minutos, permitiu que os três pontos ficassem em Camp Nou.

Na segunda parte, o Celta de Vigo fez entrar Gonçalo Paciência, insuficiente para bater Ter Stegen, que esteve em destaque na segunda parte.

PUB

O Barça soma a sexta vitória consecutiva e lidera a Liga espanhola, com 22 pontos, os mesmos do Real Madrid. O Celta é 11.º, com dez pontos.

Nos outros jogos do dia, o Bétis de Rui Silva empatou a zeros com o Valladolid, Cadiz e Espanyol empataram a duas bolas e a Real Sociedad bateu o Villarreal por 1-0.