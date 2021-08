Barcelona regressa às vitórias diante do Getafe

JN/Agências Hoje às 19:24 Facebook

O Barcelona, adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, regressou este domingo às vitórias na Liga espanhola, na receção ao Getafe, por 2-1, em jogo da terceira jornada da prova.

Em Camp Nou, Sergi Roberto colocou os catalães em vantagem logo aos dois minutos, só que o avançado Sandro Ramírez repôs a igualdade, aos 18, fazendo uma 'desfeita' à equipa que representou entre 2009 e 2016.

No entanto, o holandês Memphis Depay assinou o tento decisivo ainda na primeira parte, aos 30 minutos, e fixou o resultado, que permitiu ao 'Barça' retomar o caminho dos triunfos no campeonato, após ter cedido um empate com o Athletic Bilbau na ronda anterior.

O Barcelona, que esta semana foi sorteado no Grupo B da Liga dos Campeões, o mesmo do Benfica, soma sete pontos na La Liga e igualou Real Madrid, Sevilha, Valência e Maiorca, formando um quinteto de líderes provisórios, todos à espera do que possa fazer hoje o campeão Atlético de Madrid.

Os colchoneros têm seis pontos e, em caso de triunfo na receção ao Villarreal, terminam a terceira ronda isolados no topo da classificação.