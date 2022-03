Barcelona sofre para passar aos "quartos"

JN/Agências Ontem às 23:40 Facebook

Atalanta, Rangers e FC Barcelona, West Ham e Eintracht Frankfurt acompanham o Braga e o Lyon (carrasco do F. C. Porto) nos quartos de final da Liga Europa, assim como o já apurado Leipzig.

Atalanta, Rangers e FC Barcelona decidiram os encontros no tempo regulamentar, enquanto o West Ham e Eintracht Frankfurt precisaram de prolongamento. Já o RB Leipzig nem jogou os "oitavos" ao beneficiar da expulsão da prova do Spartak de Moscovo, no quadro das sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia, para avançar sem jogar.

Ao contrário da Champions, dominada pelas equipas inglesas e espanholas, na Liga Europa esse peso não se faz sentir e há uma maior diversidade de origens nos quartos, com clubes de sete origens, apenas repetindo a Alemanha.

O futebol espanhol segue com o peso pesado maior, o FC Barcelona, que esteve a perder em Istambul por 1-0, mas virou o marcador e fechou com 2-1. sobre o Galatasaray. Os catalães sofreram mesmo um susto, já que a primeira mão acabou com um nulo em Camp Nou.

Ficam pelo caminho as duas formações sevilhanas e ambas de forma muito inglória, afastadas que foram nos últimos minutos do prolongamento.

Depois do 1-0 na Andaluzia, o West Ham forçou o Sevilha a prolongamento e depois fez o 2-0 aos 112 minutos, com mais um momento de glória do ucraniano Yarmolenko.

A precisar de anular a desvantagem mínima que trazia de casa, o Bétis esteve a liderar por 1-0 em Frankfurt até ao minuto 120+2 - e quando antevia a resolução por penáltis, um autogolo do argentino Guido Rodriguez estragou tudo, fixando o 1-1.

O Rangers, da Escócia, aguentou-se bem em Belgrado e perdeu por 2-1 com o Estrela Vermelha, resultado mais do que suficiente depois do 3-0 caseiro.

A honra do futebol italiano, depois da razia na Liga dos Campeões, está aqui assegurada pela Atalanta, vencedora em Leverkusen por 1-0, o que elevou o agregado para 4-2.

O sorteio dos quartos de final realiza-se na sexta-feira, pelas 12.30 horas, em Nyon, Suíça.