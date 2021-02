Barcelona sofre para passar em Granada e seguir na Taça do Rei

JN Hoje às 22:49 Facebook

O Barcelona apanhou um valente susto, esta noite de quarta-feira, em Granada, mas deu a volta a uma desvantagem de dois golos e garantiu a passagem às meias-finais da Taça do Rei, ao vencer no prolongamento, por 5-3, após o 2-2 no final do tempo regulamentar.

Os catalães estiveram muito perto de serem eliminados, mas arregaçaram as mangas e deram a volta a uma partida muito emotiva.

O defesa português Domingos Duarte jogou de início pelo conjunto local, enquanto o avançado Francisco Trincão foi titular nos catalães, sendo substituído por Dembelé, aos 63 minutos, quando a equipa perdia por 2-0.

O Barcelona teve o ascendente no primeiro tempo, mas foi o Granada a marcar, pouco depois da meia hora, (33 minutos), por Kenedy. Logo no recomeço, o avançado espanhol Roberto Soldado aumentou a vantagem.

Os blaugrana foram à procura do golo para relançar a partida e Messi e Trincão (atirou aos ferros pouco antes de ser substituído) tiveram duas excelentes ocasiões para marcar. Dembelé acertou na barra.

Os catalães não baixaram os braços e o esforço foi recompensado, com dois golos, aos 88 e 90+2 minutos. Primeiro foi Griezmann a reduzir, assistido por Messi, num lance em que a bola bateu no poste e no guarda-redes Aarón e entrou.

Já nos descontos, o poste travou um remate de Messi e a possibilidade de fazer o 2-2, que chegou logo de seguida, por Jordi Alba, após combinação entre Messi e Griezmann.

O prolongamento continuou intenso. Griezmann deu a volta ao marcador, com um grande golo, contudo a festa catalã durou pouco, pois Fede Vico igualou de penálti. No entanto, a noite mostrou-se favorável ao Barça.

Aos 108 minutos, Frankie De Jong aproveitou de melhor forma uma assistência de Messi para colocar a equipa novamente em vantagem. Cinco minutos depois, Alba bisou e confirmou o apuramento do Barcelona para as semifinais.

No outro encontro do dia, o Levante, com o português Rúben Vezo no "onze" titular, afastou o Villarreal, por 1-0, e segue para as meias-finais, juntando-se ao também apurado Sevilha, que no dia anterior derrotou o Almeria (1-0).