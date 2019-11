Barcelona surpreendido e Dortmund em grande

Hoje às 22:05 Facebook

O Slavia de Praga empatou em Camp Nou e impediu apuramento do Barça, enquanto o Borussia derrotou o Inter, após recuperar dois golos de desvantagem.

Ainda não há equipas apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de Barcelona e Nápoles terem desperdiçado a primeira oportunidade.

Em Camp Nou, o Barcelona ficou em branco pela primeira vez nos últimos dois anos e meio e só empatou na receção ao Slavia de Praga (0-0). Apesar do empate, a equipa de Messi segue na liderança e pode confirmar o apuramento na próxima jornada do Grupo F, frente ao Dortmund. Na Alemanha, o Inter de Milão teve o jogo na mão, mas deitou tudo a perder depois do intervalo, altura em que o Borussia transformou o 0-2 num 3-2.

Também o Nápoles, que empatou na receção ao Salzburgo (1-1), adiou o apuramento, enquanto o Liverpool deu um passo de gigante no Grupo E, com a vitória sobre o Genk (2-1). Os "reds" são líderes, com nove pontos, mais um do que o Nápoles e mais cinco do que o Salzburgo.

No Grupo H, Ajax, Chelsea e Valência, todos com sete pontos, protagonizam a luta mais apertada pelo apuramento. Nos jogos desta terça-feira, o Chelsea aproveitou duas expulsões no campeão holandês para recuperar de 1-4 para 4-4, enquanto o Valência derrotou o Lille (4-1) com quatro golos na segunda parte.